Контроль за качеством питьевой воды усилили в Можайском округе

На территории Можайского муниципального округа работают 48 водозаборных узлов и 60 артезианских скважин — бесперебойная работа этого комплекса обеспечивает стабильное водоснабжение населенных пунктов. В лаборатории питьевой воды АО «Мособлтепло» специалисты регулярно проводят исследования по химическим, органолептическим и микробиологическим параметрам, обеспечивая постоянный контроль за качеством питьевой воды.

Только за июль текущего года было отобрано и исследовано 197 микробиологических проб и 183 химических и органолептических анализа.

По словам представителей предприятия, мониторинг ведется в рамках рабочей программы: отбор проб осуществляется ежемесячно на всех водозаборных станциях округа.

Кроме плановых проверок, специалисты оперативно реагируют на обращения и жалобы жителей — при необходимости организуется комиссионный выезд на место для отбора дополнительных проб и проведения исследований.

Постоянный лабораторный контроль позволяет своевременно отслеживать состав воды и подтверждать ее соответствие санитарным нормам и правилам, отмечают в АО «Мособлтепло».