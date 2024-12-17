Контроль за качеством питания учащихся усилили в Богородском округе

В разгар учебного года особое внимание уделяется качеству условий обучения и организации горячего питания школьников. Депутат фракции «Единая Россия» Олег Карцов совместно с родителями учащихся посетил Центр образования «Богородский».

Эффективность образовательного процесса во многом зависит от того, насколько комфортно и безопасно чувствуют себя дети в учебных заведениях.

В ходе визита комиссия оценила санитарное состояние столовой, соответствие блюд утвержденному меню, а также обратила внимание на общие условия обучения и безопасность школьников. По результатам проверки нарушений в обеспечении горячим питанием выявлено не было.

Контроль качества питания и условий обучения в школах Богородского округа будет продолжен. Такие проверки позволяют поддерживать высокий уровень организации образовательного процесса и создавать комфортную среду для учащихся.