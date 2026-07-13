Контроль за исполнением обращений жителей усилили в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 13 июля принял участие в еженедельном совещании в формате видео-конференц-связи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Основными темами стали работа с обращениями жителей, развитие жилищно-коммунального хозяйства и перевод одноэтажных многоквартирных домов в блокированную застройку.

С начала года в городском округе провели 13 выездных администраций и 29 внеплановых выездов по вопросам, требовавшим оперативного решения. Большинство обращений жителей касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог.

В сфере ЖКХ продолжается работа по контролю за исполнением данных жителям обещаний. Муниципалитет взаимодействует с Фондом капитального ремонта Московской области. Одним из вопросов, находящихся на контроле, остается восстановление демонтированной детской игровой площадки у дома № 6 на бульваре 65 лет Победы. По словам главы округа, с жителями уже состоялась встреча, а на текущей неделе запланирован повторный выезд на место.

Для более эффективного решения вопросов жителей в округе проводят тематические и адресные выездные администрации. С начала года такие встречи были посвящены вопросам жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, а также организованы на Лифтостроительном заводе, чтобы сотрудники предприятия могли обратиться к представителям власти без отрыва от работы.

Всего с начала года зарегистрировано 85 протоколов обращений жителей. По 76 вопросам решения уже приняты, еще девять обращений остаются на контроле.

«На этой неделе, в среду, встречаемся с жителями в центре „Шанс“ в 17:00», — сообщил Алексей Шимко.

В ходе совещания также обсудили перевод одноэтажных многоквартирных домов в статус блокированной застройки. Это позволит собственникам оформить квартиры как отдельные жилые дома с земельными участками, расширив их имущественные права. Работа по этому направлению продолжается и находится на постоянном контроле.