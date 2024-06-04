Контроль за электроснабжением усилили в школах Подмосковья в дни ЕГЭ

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечивают стабильное электроснабжение более 500 учебных заведений в Подмосковье во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). С 23 мая по 5 июля все запланированные работы на объектах, обеспечивающих электроэнергией школы и пункты сдачи экзаменов, отложены.

Министерство энергетики контролировало подготовку энергетиков к периоду проведения ЕГЭ: проведен предварительный осмотр линий электропередачи и подстанций, организованы дежурные бригады, а также подготовлены передвижные дизельные электростанции для оперативного реагирования.

Для ускорения восстановления электроснабжения в случае технических сбоев утверждены графики дежурств оперативных бригад и передвижных дизельных электростанций возле учебных заведений.

Вице-губернатор Московской области и министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что 65 бригад, состоящие из 130 человек и 18 передвижных электростанций, находятся на круглосуточном дежурстве во время проведения ЕГЭ.

Это важно для предотвращения отключения света в аудиториях, обеспечения комфортных условий для учащихся во время экзаменов, а также для бесперебойной работы видеокамер, регистрирующих экзаменационный процесс.

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в Подмосковье продлится более месяца, при этом одиннадцатиклассники уже сдали ряд экзаменов.

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