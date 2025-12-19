Контроль за чистотой дорог в зимний период усилили в Воскресенке

Сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение» городского округа Воскресенск ежедневно работают над поддержанием порядка на улицах. Их главная задача в зимний сезон — обеспечить безопасность жителей.

Основное внимание уделяется профилактике гололедицы: дороги и тротуары регулярно обрабатываются песко-соляной смесью. Это помогает предотвратить образование наледи и снижает риск падений пешеходов и аварий. Параллельно ведется очистка проезжих частей от мусора, накопившегося вдоль бордюров.

Эта планомерная работа позволяет поддерживать улицы города в чистоте и обеспечивать безопасность дорожного движения в любую погоду.

Отметим, что специалисты обеспечивают повседневное поддержание чистоты и порядка в округе: проводят уборку, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют разметку на дорогах.