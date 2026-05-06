Контроль за бюджетом и благоустройством усилят в Химках

3 мая в Химках прошло очередное заседание совета депутатов под председательством Сергея Малиновского и при участии главы округа Инны Федотовой. Парламентарии обсудили контроль за расходованием бюджета, управление муниципальным имуществом и развитие городской инфраструктуры.

В повестку заседания вошел отчет Контрольно-счетной палаты Московской области о результатах проверок за прошедший период. Основное внимание было уделено эффективному использованию бюджетных средств.

Совет принял решения по имущественным вопросам. Объект на Юбилейном проспекте, 61, передадут из муниципальной собственности в федеральную. Также депутаты одобрили поступление илососных машин, которые усилят возможности коммунальных служб при обслуживании канализационных сетей.

Парламентарии утвердили изменения в положении о муниципальном контроле. Обновленные нормы уточняют полномочия сотрудников, порядок проверок и оформление материалов. В частности, предусмотрены дополнительные инструменты реагирования на нарушения правил торговли в неустановленных местах.

«Все принятые решения направлены на повышение прозрачности управления, улучшение городской среды и защиту интересов жителей. Именно от качества этой работы зависит повседневная жизнь сотен тысяч химчан», — отметил Сергей Малиновский.

По итогам заседания депутаты обозначили планы на предстоящий период, ориентированные на комплексное развитие округа и повышение качества жизни горожан.