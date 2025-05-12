Контроль за безопасностью детей в летних лагерях усилили в Домодедове

В администрации городского округа Домодедово прошло заседание антитеррористической комиссии. В ходе встречи обсудили подготовку к предстоящему летнему сезону детских оздоровительных лагерей.

Основной целью является предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности отдыхающих школьников. Представители Управления образования уже посетили все загородные лагеря с проверками.

До 31 мая руководители всех объектов должны выполнить ряд требований, включая устранение ранее выявленных недостатков в системе антитеррористической защиты, поддержание в исправном состоянии охранного видеонаблюдения, тревожных кнопок и других средств безопасности.

«Также будет открыто 29 лагерей с дневным пребыванием. В мае все сотрудники, задействованные в их работе, должны пройти пропуск», — подчеркнула глава Домодедово Евгения Хрусталева.