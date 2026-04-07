Контроль за 22 нелегальными пляжами усилят в Одинцове

В Одинцовском округе готовятся к купальному сезону: его официально откроют 1 июня, а закроют 31 августа. Об этом рассказали на совещании в администрации округа, где обсудили подготовку зон отдыха к лету.

Сейчас в округе есть два полноценных оборудованных пляжа — они находятся на территории пансионатов «Поляны» и «Лесные дали» в Горках‑10. Кроме того, работают 11 мест для отдыха у воды, где купаться запрещено.

Особую тревогу вызывают места, где люди купаются вопреки запрету. Таких опасных точек в округе насчитали 22 — за последние три года произошло 18 несчастных случаев, 12 из них привели к гибели людей. Чтобы сделать отдых у воды безопаснее, власти усилят патрулирование опасных мест. В рейдах будут участвовать полицейские и волонтеры. Отдельное внимание уделят детям: будут следить, чтобы они не находились у воды без взрослых.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил изучить возможность открыть новые официальные пляжи. В качестве перспективных мест рассматривают территории рядом с деревнями Волково и Гигирево. Кроме того, администрация планирует благоустроить пляжную зону «Дипломат» возле Николиной горы.