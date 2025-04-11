Контроль за утилизацией крупногабаритного строительного мусора усилили в Одинцове

Дополнительные меры контроля за перемещением и утилизацией крупногабаритного строительного мусора ввели в Одинцове. Так, инспекторы провели провели экологический рейд на территории Одинцовского городского округа.

Сотрудники предотвратили незаконное складирование строительных отходов общей вместимостью 120 кубических метров. Это значит, что инспекторам удалось остановить попытки несанкционированного выброса мусора, что является важным шагом в поддержании чистоты и экологической безопасности региона.

Стоит отметить, что для вывоза строительных отходов, а также мусора, образующегося в результате сноса и работы с грунтом, водители специализированного транспорта обязаны иметь специальный талон. Этот документ можно оформить на Региональном портале государственных услуг. Таким образом, соблюдение установленных правил и получение необходимых разрешений способствует законной утилизации отходов и предотвращению их несанкционированного сброса.