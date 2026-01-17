Контроль уборки снега у торговых точек провели в Солнечногорске

Проверяли территории, прилегающие к объектам торговли. Цель — оценить работу собственников магазинов по выполнению требований по очистке снега, удалению наледи и сосулек.

В осмотре приняли участие первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, начальник управления потребительского рынка и развития сельского хозяйства Анна Мурадова и начальник отдела потребительского рынка Алина Маркова.

Осмотр охватил торговые объекты, расположенные вдоль Ленинградского шоссе на улице Красной, в микрорайоне Рекинцо, на улицах Дзержинского, Обуховской и других.

Кирилл Типографщик отметил, что не все ответственно подошли к своим обязанностям. Большинство крупных центров успешно справляются с уборкой, чего нельзя сказать о некоторых сетевых магазинах и торговых объектах. Он дал поручение сотрудникам усилить мониторинг за своевременной расчисткой и вывозом снега и при необходимости выдавать предписания.

Сообщить о ненадлежащей уборке возле торговых объектов жители могут по телефону горячей линии главы округа: 8 (800) 201-67-47, а также в управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства по номеру: 8 (496) 263-85-47.