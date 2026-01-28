Контроль уборки снега у торговых объектов усилили в Солнечногорске

В округе активно ликвидируют последствия интенсивного снегопада. Хозяйствующие структуры, включая крупные предприятия и субъекты малого бизнеса, оперативно организовали расчистку закрепленных и прилегающих территорий, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей.

В связи со снегопадом сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации округа следят, чтобы предприятия и субъекты малого бизнеса своевременно расчищали закрепленные и прилегающие территории.

По результатам обследований зафиксированы три факта ненадлежащего содержания территорий у объектов торговли. Собственникам направлены предупреждения о необходимости устранить нарушения.

«Проверки проводятся ежедневно, а в центре города — два раза в сутки. Особенную благодарность хочу выразить многим нашим предпринимателям, которые проявляют ответственность и инициативу, поддерживая чистоту не только собственных территорий, но и прилегающих подходов и подъездов к объектам», — сказал первый замглавы округа Кирилл Типографщик.

Сообщить о фактах отсутствия уборки или неудовлетворительного состояния территории у торговых объектов жители могут по телефонам горячей линии главы округа: 8-800-201-67-47 или управления потребительского рынка: 8-496-263-85-47.