Контроль уборки снега у торговых объектов усилили в Солнечногорске
В округе активно ликвидируют последствия интенсивного снегопада. Хозяйствующие структуры, включая крупные предприятия и субъекты малого бизнеса, оперативно организовали расчистку закрепленных и прилегающих территорий, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей.
В связи со снегопадом сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации округа следят, чтобы предприятия и субъекты малого бизнеса своевременно расчищали закрепленные и прилегающие территории.
По результатам обследований зафиксированы три факта ненадлежащего содержания территорий у объектов торговли. Собственникам направлены предупреждения о необходимости устранить нарушения.
«Проверки проводятся ежедневно, а в центре города — два раза в сутки. Особенную благодарность хочу выразить многим нашим предпринимателям, которые проявляют ответственность и инициативу, поддерживая чистоту не только собственных территорий, но и прилегающих подходов и подъездов к объектам», — сказал первый замглавы округа Кирилл Типографщик.
Сообщить о фактах отсутствия уборки или неудовлетворительного состояния территории у торговых объектов жители могут по телефонам горячей линии главы округа: 8-800-201-67-47 или управления потребительского рынка: 8-496-263-85-47.