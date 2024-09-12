Плановый ремонт завершился в котельной № 14 в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Евгений Акуличев проверил готовность котельной № 14 к предстоящему отопительному сезону. Недавно на объекте завершился планово-предупредительный ремонт.

Готовность котельной № 14 проверили по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Его заместитель Евгений Акуличев ознакомился с техническим состоянием пункта, документацией и компетенцией персонала. На системе завершили планово-предупредительные работы — она полностью готова к бесперебойной работе зимой.

Отметим, по поручению Михаил Собакина мониторинг котельных проводится еженедельно.

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