Память участников битвы под Москвой почтили в Дмитрове

В Дмитрове прошла годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой. Это событие стало ключевым моментом в ходе Великой Отечественной войны.

В округе проживает ветеран, награжденный медалью «За оборону Москвы», Мария Тимофеевна Барсученко. В годы войны она работала на железнодорожной станции Дмитров, где, несмотря на опасность, переводила стрелки на железной дороге и помогала бронепоездам двигаться. Благодаря ее храбрости фашистские танки не прорвались к Москве.

«Подвиг Марии Барсученко отражает мужество и стойкость нашего народа, которые проявлялись в годы войны и продолжают проявляться сегодня», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

В 2019 году в ее честь была переименована платформа 75-го километра Савеловского направления. В октябре 2024 года в Инженерной школе города Дмитрова установили парту героя в память о Марии Тимофеевне.

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