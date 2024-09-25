Контейнеры для сбора сжатых пластиковых бутылок разработали в Подмосковье

Предприниматели Подмосковья разработали яркие контейнеры для сбора сжатых пластиковых бутылок в рамках инициативы «Сожми и закрути ПЭТ». Эти инновационные боксы регоператор Чеховского кластера сможет использовать в ходе различных экологических мероприятий.

Основная цель проекта заключается в снижении объемов пластиковой упаковки из полиэтилентерефталата. Сжижение тары перед утилизацией не только упрощает ее хранение, но также делает процесс транспортировки и обработки более эффективным. Кроме того, такое решение способствует сокращению количества выездов мусоровозов.

Первая акция с использованием новых контейнеров «Сожми и закрути ПЭТ» от компании «ПластСервис» прошла 25 сентября в Дашковской школе городского округа Серпухов.

Проект активно развивается не только в Москве и Подмосковье, но также охватывает Ленинградскую, Нижегородскую, Тульскую, Свердловскую области и Сахалин.

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