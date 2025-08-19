Контейнеры для сбора старой одежды установили в Раменском

В округе дан старт проекту, направленному на решение проблемы утилизации старой одежды и текстиля. На улице Мира, у Дворца культуры имени Воровского, установлен специальный контейнер, предназначенный для сбора ненужных вещей.

Эта инициатива призвана не только решить экологические проблемы, связанные с переполнением свалок, но и оказать поддержку нуждающимся слоям населения и животным, находящимся в приютах. Вещи, находящиеся в хорошем состоянии и пригодные для дальнейшего использования, будут направлены в благотворительные фонды. Вещи, которые уже износились и не подлежат носке, не отправятся на свалку, а будут переработаны в полезные материалы, получая таким образом «вторую жизнь».

Например, детская одежда, собранная в контейнере, будет передана многодетным семьям. Старые пальто и другие теплые вещи будут переработаны и использованы для создания подстилок для животных, содержащихся в приютах. Помимо нового контейнера, расположенного на улице Мира, в Раменском уже функционируют два пункта приема текстиля: на улице Гурьева и на Бронницкой.