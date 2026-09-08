Контейнеры для сбора крышек установили в 15 офисах расчетного центра Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В клиентских офисах Единого расчетного центра Подмосковья появились специальные боксы для сбора пластиковых крышечек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жители могут присоединиться к благотворительной инициативе, сдавая пластик в пунктах центра. Сейчас контейнеры доступны в Воскресенске, Волоколамске, Домодедове, Долгопрудном, Егорьевске, Королеве, Котельниках, Красногорске, Лыткарине, Одинцове, Реутове, Серпухове, Химках, Шатуре, а также в Щелкове.

В остальных территориальных подразделениях емкости установят в ближайшее время.

Собранное сырье отправляют на переработку. Завод перечисляет вырученные средства благотворительному фонду, который оказывает помощь детям с особенностями развития.

Каждая сданная крышка получает вторую жизнь. После переработки из них создают уличную мебель, цветочные горшки, контейнеры и другие полезные предметы.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что в регионе становится все больше неравнодушных к экоповестке людей. По его словам, просветительская работа с подрастающим поколением остается приоритетом.