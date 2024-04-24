Контейнерные площадки в Лобне обработали от грызунов | 360°

24 апреля 2024, 17:10
Контейнерные площадки в Лобне обработали от грызунов
Глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о результатах работ по благоустройству территорий. Специалисты провели обработку первого цикла контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий от грызунов.
Анна Владимировна в своем Telegram-канале сообщила, что в течение 30 дней все 168 площадок обработают три раза.
Реклама
Также проведена дезинсекция от клещей в парках «Река времени», «Киово» и лесопарке, а также в парке «Река времени» отремонтировали и покрасили памятник в сквере Защитников Москвы, убрали несанкционированную свалку по улице Вокзальная.
Кроме того, рабочие отремонтировали и покрасили скамейки из Центрального парка. Их решено установить на аллее у школы № 10.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
ЖКХ
Лобня
Реклама
Реклама