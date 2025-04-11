Контейнерные площадки с новым дизайном установили в Звенигороде

Уже шесть таких площадок установлено в Звенигороде и соседних селах.

«Первую площадку мы оборудовали в микрорайоне Восточный. Ее площадь составляет 60 квадратных метров. Она включает два отсека. В первом находятся 12 баков для смешанного мусора и два — для раздельного сбора отходов. Здесь можно сортировать пластик, картон и стекло. Второй бокс предназначен для крупногабаритного мусора, такого как отслужившая срок мебель, бытовые приборы и сантехника», — пояснил начальник отдела благоустройства ремонтно-эксплуатационной службы Алексей Катеринич.

Кроме того, он подчеркнул, что вынос строительного мусора на контейнерные площадки запрещен. К строительному мусору относятся такие отходы, как блоки, строительные смеси, доски, оконные рамы, керамическая плитка и кровельные материалы.