Контейнерные площадки привели в порядок во Фрязине

В округе продолжаются активные мероприятия по наведению чистоты и порядка после зимнего периода. Одним из приоритетных направлений работы стало приведение в порядок контейнерных площадок для сбора мусора.
Недавно сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» провели влажную уборку контейнерных площадок. Эта работа включает в себя не только очистку территории от мусора и остатков отходов, но и дезинфекцию.
Процесс уборки начинается с освобождения территории от баков и сбора мусора, находящегося рядом с площадкой. Затем коммунальщики приступают к очистке стен и ограждений площадки от налипшей грязи, пыли и граффити с использованием широких щеток и специальных моющих средств. Завершающим этапом является тщательная промывка всей территории с использованием мойки высокого давления.
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