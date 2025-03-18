Контейнерные площадки привели в порядок во Фрязине

В округе продолжаются активные мероприятия по наведению чистоты и порядка после зимнего периода. Одним из приоритетных направлений работы стало приведение в порядок контейнерных площадок для сбора мусора.

Недавно сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» провели влажную уборку контейнерных площадок. Эта работа включает в себя не только очистку территории от мусора и остатков отходов, но и дезинфекцию.

Процесс уборки начинается с освобождения территории от баков и сбора мусора, находящегося рядом с площадкой. Затем коммунальщики приступают к очистке стен и ограждений площадки от налипшей грязи, пыли и граффити с использованием широких щеток и специальных моющих средств. Завершающим этапом является тщательная промывка всей территории с использованием мойки высокого давления.