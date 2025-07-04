Контейнерные площадки обновят в Орехово-Зуеве

На встрече представителей регионального оператора Ногинского кластера и администрации округа было принято решение об утверждении плана комплексной модернизации контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов.

В ходе диалога участники совещания обсудили широкий спектр вопросов, касающихся обновления существующих контейнерных площадок, строительства новых пунктов сбора мусора, а также дальнейшего развития всей инфраструктуры, связанной с обращением с отходами на территории Орехово-Зуевского городского округа.

В первую очередь, модернизация затронет пять населенных пунктов, где ситуация с контейнерными площадками требует улучшения. В этот список вошли деревни Радованье, Понарино и Старое Титово, село Богородское, а также улица Новая, расположенная в городе Ликино-Дулево. Именно в этих населенных пунктах будут реализованы первоочередные меры по обновлению и приведению в порядок мест сбора ТКО.

В рамках модернизации все контейнерные площадки будут приведены в соответствие с действующими санитарными нормативами и требованиями безопасности. Кроме того, в случае необходимости площадки будут дооснащены дополнительными контейнерами.