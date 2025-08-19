Контейнерные площадки обновили в Серпухове

В округе завершилась модернизация двух контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов. Обновленные площадки расположены по адресам: деревня Прилуки, дом № 19А и поселок Большевик, улица Ленина, дом № 22.

По словам специалистов, основная цель проведенных работ — повышение уровня комфорта для жителей и улучшение качества предоставляемого сервиса по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Реализация проекта по приведению точек сбора отходов к единому стандарту предусматривает комплексный подход к модернизации каждой площадки. В рамках проекта на обеих площадках было уложено новое дорожное покрытие.

Кроме того, были установлены ограждения и произведена замена или ремонт существующих контейнеров для сбора отходов, чтобы обеспечить их исправное состояние и соответствие санитарным нормам. Важным элементом модернизации стало внедрение современных технологий: на площадках смонтирована система видеонаблюдения, которая позволит контролировать ситуацию и предотвращать несанкционированный выброс мусора.