Более 30 контейнерных площадок модернизируют в Солнечногорске к июлю

Подрядные организации продолжают масштабную работу по обновлению инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов в Солнечногорске. В этом году планируется обновить 32 контейнерные площадки.

Для этого используют субсидии из бюджета Московской области.

На сегодняшний день новые контейнерные площадки уже установлены в следующих населенных пунктах: Трусово, Повадино, Бережки, Пешки, Савельево, Глазово, Загорье, Талаево, Осипово, Толстяково, Кривцово, Берсеневка, Менделеево, на улицах Льва Толстого, Пионерская, Рабочая, Красноармейская, Куйбышева и Староандреевская.

Помимо установки контейнеров, продолжаются работы по благоустройству территорий вокруг площадок.

В ближайшие недели начнется обновление контейнерных площадок в поселке Андреевка, дом 20, и в деревне Новая, дом 29. Все работы планируется завершить к июлю 2025 года.