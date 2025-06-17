Более 30 контейнерных площадок модернизируют в Солнечногорске к июлю
Подрядные организации продолжают масштабную работу по обновлению инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов в Солнечногорске. В этом году планируется обновить 32 контейнерные площадки.
Для этого используют субсидии из бюджета Московской области.
На сегодняшний день новые контейнерные площадки уже установлены в следующих населенных пунктах: Трусово, Повадино, Бережки, Пешки, Савельево, Глазово, Загорье, Талаево, Осипово, Толстяково, Кривцово, Берсеневка, Менделеево, на улицах Льва Толстого, Пионерская, Рабочая, Красноармейская, Куйбышева и Староандреевская.
Помимо установки контейнеров, продолжаются работы по благоустройству территорий вокруг площадок.
В ближайшие недели начнется обновление контейнерных площадок в поселке Андреевка, дом 20, и в деревне Новая, дом 29. Все работы планируется завершить к июлю 2025 года.
«Модернизация контейнерных площадок является частью комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры. Мы стремимся сделать наш округ более чистым и комфортным для жителей. Выражаем благодарность правительству Московской области за поддержку этого важного проекта», — сообщил заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов.
Всего на территории Солнечногорска расположено 414 контейнерных площадок, предназначенных для обслуживания частного сектора и многоквартирных домов. Из этого числа 387 находятся в собственности муниципалитета.