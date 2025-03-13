Контейнерные площадки для сбора мусора обновят в Подмосковье

Администрации муниципалитетов и регоператоры продолжают обновление контейнерных площадок для бытового мусора. Об этом пишет министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — отмечает зампред Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На данный момент модернизировали 10 мусорных площадок в Кашире, организовали шесть новых в Зарайске. Из обновленных в Ленинском округе — 33, в Домодедове и Дзержинском — по 46, в Котельниках — всего две.

Второй этап модернизации контейнерных площадок в Подмосковье завершат к 15 июня.