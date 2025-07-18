Контейнерную площадку проверили в проезде Строителей в Черноголовке

Активисты «Молодой гвардии Единой России» совместно с представителями муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» и сотрудниками администрации городского округа Черноголовка проверили контейнерную площадку в проезде Строителей. Мероприятие запланировали после обращения жителей.

Ранее местные жители пожаловались на ненадлежащее состояние контейнерной площадки, предназначенной для утилизации твердо-коммунальных отходов. Ревизоры отправились к дому № 6 в проезде Строителей, чтобы осмотреть территорию.

Отходы с контейнерной площадки вывозят каждый день. Во время проверки обнаружили, что емкости, предназначенные для утилизации мусора, находятся в ненадлежащем состоянии: у одного из серых баков сломано колесо. Для оперативного решения вопроса активисты направили региональному оператору заявку на замену контейнеров.