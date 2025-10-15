Контейнерную площадку отремонтируют в Щелкове

В поселке Медвежьи Озера начались работы по модернизации контейнерной площадки, расположенной по адресу: улица Юбилейная, дом 12. Целью проекта является создание площадки для сбора отходов.

В рамках модернизации на площадке будут установлены два специальных бункера, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов, таких как старая мебель, бытовая техника и строительный мусор. Кроме того, будет установлено восемь обычных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Завершение всех работ запланировано до 27 октября.

Этот проект является частью масштабной программы по созданию и модернизации контейнерных площадок, реализуемой в округе. В текущем году планируется создать шесть новых точек сбора ТКО и модернизировать еще 40 существующих площадок. Каждая из них должна соответствовать установленным санитарным нормам и требованиям.

В зависимости от потребностей конкретной территории, будут проведены различные виды работ: замена ограждения, увеличение количества контейнеров, полная переделка площадки. Начало проекту модернизации контейнерных площадок было положено в прошлом году, когда была установлена 21 новая площадка, обновлено 12 существующих и оборудовано 18 мест для сбора крупногабаритных отходов. Полный перечень адресов, где планируется провести модернизацию контейнерных площадок, опубликован на сайте администрации округа.