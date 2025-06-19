Контейнерную площадку начали устанавливать в деревне Ново Богородского округа

Проект по улучшению контейнерных площадок в Богородском округе идет полным ходом. Региональная программа нацелена на создание комфортной городской среды, обеспечивая жителей удобными и современными местами для сбора отходов.

В деревне Ново на улице Фабричной идет работа по установке новой контейнерной площадки, которая будет вмещать 10 контейнеров для твердых коммунальных отходов и один бункер.

В 2024 году в программу вошел лишь один адрес, но в этом году список расширился до шести площадок, которые расположены в деревне Ново, а также в городах Ногинск и Электроугли. На следующий год запланировано добавить три новых адреса.

В рамках обновления проводятся работы по созданию прочного покрытия, установке ограждений с трех сторон, а также крыши и скатов для защиты от осадков. Новый подход к инфраструктуре сбора отходов делает населенные пункты более привлекательными и удобными для жителей, способствуя улучшению общего облика территории.

Обновленные площадки не только функциональны, но и эстетически приятны