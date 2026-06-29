Контейнерную площадку на улице Богданова модернизируют в Ивантеевке

29 июня ход работ проверил руководитель учреждения «Городское хозяйство „Пушкинское“» Юрий Ковалев. Всего в 2026 году в округе обновят 22 контейнерные площадки.

Решение о модернизации приняли 27 апреля на рабочем совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева с участием главы округа Максима Красноцветова. Всего в Ивантеевке установят четыре контейнерные площадки закрытого типа.

Жители неоднократно просили обновить станцию на улице Богданова — уровень новой площадки немного приподнимут, чтобы избежать скопления воды у контейнеров во время дождей. Навесы и ограждения не дадут ветру и птицам разносить мусор по улице.

Юрий Ковалев отметил, что сейчас строители укладывают бортовой камень, затем площадку заасфальтируют и установят ограждение, внутри которого будут находиться контейнеры.