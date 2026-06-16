Контейнерную площадку модернизируют в районе Рекинцо в Солнечногорске

15 июня в микрорайоне Рекинцо прошла встреча с жильцами домов № 4, 6 и 9. Участники мероприятия согласовали будущее расположение площадки.

Встречу провели заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Во время обсуждения жители выбрали место, которое устраивает большинство. Предыдущий вариант не всех устраивал, поэтому нашли компромиссное решение, чтобы сохранить обустроенное парковочное пространство. Новую площадку планируют установить на въезде в дворовую территорию.

Подрядчик выполнит работы в рамках муниципального контракта в течение летнего сезона: обустроит бетонное основание, установит ограждение и контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.