Контейнерную площадку модернизируют в Почтовом переулке в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков провел обход по адресу Почтовый переулок, 1. Одним из ключевых вопросов для обсуждения с жителями стал перенос и модернизация контейнерной площадки.

В этом районе существует необходимость создания закрытой контейнерной площадки с установкой бункера для крупногабаритных отходов, чтобы она могла полноценно обслуживать как жителей частного сектора, так и жителей жилого комплекса «Петровский квартал». Подходящих мест для размещения немного, и одно из предложенных вариантов обсудили на встрече.

Мнения жителей разделились: одни поддерживают идею, другие — выражают несогласие. Выбор территории ведется с учетом обязательных норм и правил, главным из которых является минимальное расстояние не менее восьми метров от жилых домов, а также от детских игровых и прогулочных зон, при условии организации раздельного сбора отходов.

«Я благодарю всех неравнодушных жителей за участие в обсуждении. Мы постараемся учесть все пожелания», — отметил Михаил Пешков.