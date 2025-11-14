Контейнерную площадку модернизировали на улице Дубки в Апрелевке

В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа на улице Дубки появился настоящий объект стрит-арта. Старую контейнерную площадку полностью обновили, а местные художники украсили ее яркими рисунками.

На территории зоны для отходов установили герметичные контейнеры и прочное ограждение. Инициативу обновить и красочно оформить контейнерную площадку предложили местные жители. Теперь территория стала настоящей достопримечательностью.

Отметим, что это уже третья обновленная площадка в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Жители других дворов тоже обращаются с просьбами превратить их контейнеры в объекты уличного искусства. И руководство Территориального управления Апрелевка администрации муниципалитета готово поддерживать инициативу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.