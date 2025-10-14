Контейнерную площадку для сортировки мусора установили в Павловском Посаде

В Электрогорске начала функционировать новая контейнерная площадка, предназначенная для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Эта инициатива была реализована благодаря активному участию местных жителей, которые обратились с просьбой о создании подобного объекта в рамках региональной программы модернизации системы обращения с отходами.

Новая зона для сбора ТКО расположена на пересечении улицы Классона и 4-й улицы Невского. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что все работы по созданию новой площадки были проведены в рамках масштабной региональной программы по модернизации системы сбора и переработки отходов.

Объект уже включен в регулярный график вывоза отходов региональным оператором. На площадке установлены специальные контейнеры, предназначенные для раздельного сбора отходов: контейнеры синего цвета — для сбора вторсырья — бумаги, пластика, стекла, металла, а контейнеры серого цвета — для сбора смешанных отходов, не подлежащих переработке.