Контейнерную площадку благоустроили в деревне Чемодурово в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. Недавно одна из таких площадок установлена в деревне Чемодурово.

Представители администрации округа отметили, что установка дополнительных баков, а также создание новых площадок связаны с увеличением объемов утилизации отходов. Кроме того, проводится информационная кампания среди садоводов по заключению договоров на вывоз мусора.

Напомним, что раньше сами дачники самостоятельно решали, кто и когда осуществляет вывоз отходов, а с 1 мая в Московской области действует график вывоза мусора из садоводческих товариществ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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