Контейнер необычной формы для сбора стеклотары установили в Истре

В Истре установили «колокольчик» — специальный контейнер для сбора стеклотары. Впервые они появились в конце 2024 года в поселке Снегири, с тех пор в муниципальном округе таких уже 12.

Инициативу установки поддержали жители города, петицию за подписали более 400 человек. Поставили его в микрорайоне Восточном.

«Собрал пакетик, выбросил, и все! Обычно это валяется отдельно в контейнерах и иногда раскатывается в разные стороны, а здесь все в одном месте, очень удобно. Нам нравится», — поделился житель Истры Михаил Дрожин.

Вывозом и переработкой стеклотары занимается компания из Одинцова. Стекло забирают из контейнера и отправляют на сортировку. Там его очищают от этикеток и мусора, дробят, а затем доставляют на завод. Сдавать можно бутылки и банки, но они обязательно должны быть чистыми. Фарфор, фаянс, оконные стекла и лампочки на переработку не примут.