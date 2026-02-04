Контейнер для текстиля установили во Фрязине

В округе продолжает развиваться система раздельного сбора отходов, в том числе и сбор текстиля. На перекрестке улиц Октябрьской и Комсомольской был установлен новый специализированный контейнер для сбора текстильных изделий, который сразу же вызвал положительный отклик у жителей.

Сотрудники службы, ответственной за вывоз текстиля, отмечают высокий спрос на такие пункты приема со стороны малоимущих и многодетных семей. Вещи, находящиеся в хорошем состоянии, проходят санитарную обработку и затем передаются в дар нуждающимся. Текстиль, непригодный для дальнейшего использования, отправляется на переработку, где становится сырьем для производства новых изделий.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подтверждает востребованность подобных инициатив. По данным ведомства, контейнеры для сбора текстиля пользуются стабильно высоким спросом, что стало причиной размещения более двух тысяч таких ящиков по всему региону до конца 2025 года.