Новый контейнер для сбора опасных отходов установили в Черноголовке по адресу: Институтский проспект, дом 8, напротив входа в арт-пространство «Восход». В этот бак жители могут безопасно утилизировать батарейки, энергосберегающие лампочки и градусники.

Администрация городского округа Черноголовка напоминает, что выбрасывать такие предметы в общий мусоропровод крайне опасно. Ртуть из разбившихся градусников и лампочек испаряется, что наносит вред здоровью всех жильцов дома. Новый контейнер оснащен герметичными отверстиями с резиновыми прокладками, что предотвращает утечку вредных веществ в окружающую среду.

Батарейки также не следует выбрасывать в общий мусор. Они могут содержать токсичные элементы, такие как свинец, кадмий, ртуть, цинк и никель. При попадании на свалку эти вещества выделяются в грунтовые воды, что негативно влияет на растения, животных и здоровье человека.

На данный момент это единственный контейнер для сбора опасных отходов в Черноголовке, и его достаточно для нужд местных жителей.