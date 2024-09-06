Контейнер для сбора избытков урожая установили на улице Машинцева в Химках

Сезон бахчевых культур подходит к концу, и жителей Химок приглашают поучаствовать в акции «Сдай яблоки и бахчевые на корм животным». Сбор стартует 9 сентября.

Контейнер для сбора избытков урожая установили по адресу: Химки, улица Машинцева, 9. Хорошие плоды пойдут на корм животным и в состав природных удобрений для местных ферм, а непригодное сырье отправится на переработку в промышленный компост.

«Основная задача — минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Напомним, что проект «Мегабак» действует с 2019 года. Его целью является сбор и экологичная переработка вторичного сырья для дальнейшего использования. Важная часть проекта — привлечение молодежи и воспитание в гражданах привычки правильно сортировать мусор.

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