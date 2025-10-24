Контейнер для пластика установили в Щелкове

Жители Медвежьих Озер вскоре смогут пользоваться обновленной площадкой для сбора мусора. Этот проект реализуется в связи с ростом населения деревни, что привело к увеличению объемов отходов и перегруженности существующей площадки.

Ранее местные жители высказывали жалобы на переполненные мусорные баки. Администрация поселения приняла решение о полной реконструкции существующей площадки. Планируется, что на новой площадке будут установлены два бункера, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов, таких как мебель и бытовая техника. Помимо этого, будет размещено восемь стандартных контейнеров для сбора обычного бытового мусора. В настоящее время старый навес демонтирован, и уже завезены новые контейнеры, в том числе предназначенные для раздельного сбора отходов.

Особое внимание уделено возможности переработки отходов: предусмотрены отдельные контейнеры для бумаги, пластика и других видов сухого мусора, пригодного для вторичной переработки. В дополнение к этому, будет установлена специальная емкость для сбора старой одежды, которая затем будет направлена на переработку или передана нуждающимся, получив таким образом «вторую жизнь». Завершение всех строительных и монтажных работ запланировано на 27 октября, после чего новая площадка будет открыта для использования.