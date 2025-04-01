Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 63 тыс. звонков с января

В Подмосковье работает контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы помогают выбрать перинатальный центр, объясняют, какие документы нужны в роддом, и отвечают на все важные вопросы. С января такой услугой воспользовались более 63 тысяч раз.

Центр работает каждый день с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Подробнее о родах в Подмосковье можно узнать на сайте «Стань мамой в Подмосковье».

«Хочу напомнить, что по полису ОМС можно родить в любом перинатальном центре Московской области вне зависимости от региона проживания», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

При рождении ребенка в Московской области родители также могут получить выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Эти бонусы доступны гражданам России, если ребенок родился и зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе.