Контакт-центр регоператоров Подмосковья принял более 17 тысяч обращений в мае

Единый контакт-центр Подмосковья принял более 13 тысяч звонков и более 4,4 тысячи письменных обращений. Консультировали жителей региона 35 специалистов, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.
Чаще всего жильцы обращались по поводу отображения платежей и задолженностей, задавали вопросы про оформление договоров и других документов, уточняли правила перерасчета, оформляли заявки на вывоз мусора, а также узнавали график очистки контейнерных площадок.
Вопросы по коммунальным темам можно задать специалистам трех регоператоров:
Сергиево-Посадского — +7 495 568-06-22;
Рузского — +7 495 568-00-59;
Каширского — +7(495)781-20-70.
В ведомстве отметили, что звонки и письма принимают с 8 до 20 часов ежедневно.
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