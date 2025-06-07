Контакт-центр регоператоров Подмосковья принял более 17 тысяч обращений в мае

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Единый контакт-центр Подмосковья принял более 13 тысяч звонков и более 4,4 тысячи письменных обращений. Консультировали жителей региона 35 специалистов, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Чаще всего жильцы обращались по поводу отображения платежей и задолженностей, задавали вопросы про оформление договоров и других документов, уточняли правила перерасчета, оформляли заявки на вывоз мусора, а также узнавали график очистки контейнерных площадок.

Вопросы по коммунальным темам можно задать специалистам трех регоператоров:

В ведомстве отметили, что звонки и письма принимают с 8 до 20 часов ежедневно.

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