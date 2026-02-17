Контакт-центр регоператоров Подмосковья обработал 32 тысячи обращений с января

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Специалисты единого контакт-центра региональных операторов Подмосковья обработали более 32 тысяч звонков и восемь тысяч письменных обращений от жителей с начала года. Всего заявки принимали три организации.

Как рассказали в областном министерстве по содержанию территорий, в контакт-центре в Пушкино работают 44 специалиста. Консультации проводят ежедневно с 08:00 до 20:00.

Чаще всего в этом году жители обращались по вопросам детализации платежей, заключения договоров, подаче заявлений и информированию по вывозу отходов.

Статистика отработки по региональным операторам:

Сергиево-Посадский — около 11 тысяч звонков и более четырех тысяч обращений;

Рузский — более 10 тысяч звонков и более 1,5 тысячи обращений.

Каширский — более 11 тысяч звонков и более 2,5 тысячи обращений.

Обратиться к Сергиево-Посадскому регоператору можно по телефону +7 495 568-06-22, Рузскому — +7 495 568-00-59, Каширскому — +7 (495) 781-20-70.