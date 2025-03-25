Консультирование по вопросам профилактики туберкулеза пройдет в Одинцове

Специальная «горячая линия» для профилактики туберкулеза пройдет в Одинцове до 28 марта включительно. Это мероприятие организовано Одинцовским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Жители округа смогут получить консультации по вопросам профилактики как туберкулеза, так и таких заболеваний, как грипп и острых респираторных вирусных инфекций.

Напоминаем, что туберкулез представляет собой инфекционное заболевание, которое в первую очередь поражает легкие, но может также затрагивать и другие органы. Основная угроза, исходящая от туберкулеза, заключается в его высокой инфекционности, длительном инкубационном периоде, а также в серьезных осложнениях, которые могут возникнуть.

Вы можете уточнить любую информацию по телефонам: отделения противотуберкулезного диспансера в Одинцове: 8 (495) 593-44-95, Наро-Фоминск: 8 (496) 343-63-07, Отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области: 8 (495) 593-10-28 и 8 (49634) 35525.