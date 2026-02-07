Консультационная телефонная линия по вопросам кадастровой оценки пройдет в Подмосковье

В Управлении Росреестра по Московской области 28 января 2026 года состоится телефонная линия, посвященная вопросам государственной кадастровой оценки.

Жители Подмосковья смогут получить ответы на вопросы о том, как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, какая организация отвечает за расчет стоимости на территории региона, кто предоставляет разъяснения, связанные с определением стоимости, и как можно ее пересмотреть.

Телефонная линия будет работать с 11:00 до 13:00. Звонки принимаются по номеру 8 (495) 223-45-41.

В 2026 году в Московской области проведут кадастровую оценку около 4,2 миллиона земельных участков. «В этом году кадастровая оценка недвижимости будет проводиться с использованием единого программного обеспечения — платформы Национальной системы пространственных данных», — отметила исполняющая обязанности начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Анна Бочарова.

Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости является обязательной процедурой, предусмотренной Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Новая кадастровая стоимость земельных участков, определенная в рамках работ в 2026 году, будет применяться с 1 января 2027 года.