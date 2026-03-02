Консультации по регистрации ранее учтенной недвижимости проведут в Подмосковье

4 марта Управление Росреестра по Московской области проведет телефонную линию для консультаций по вопросам внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в ЕГРН. Мероприятие будет особенно полезно владельцам недвижимости, права на которую возникли до 31 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрированы в государственном реестре.

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 518-ФЗ, который обязал органы местного самоуправления совместно с Росреестром и «Роскадастром» выявлять правообладателей такой недвижимости. Закон также позволяет снимать с кадастрового учета прекратившие существование здания и сооружения.

В рамках телефонной линии специалисты территориального отдела № 5 ответят на вопросы жителей Подмосковья о том, как происходит процедура выявления правообладателей, зачем регистрировать права на ранее учтенную недвижимость и как узнать, зарегистрировано ли право на такой объект.

Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (495) 223-45-41.

По словам заместителя начальника территориального отдела № 5 Александра Четверика, «работа по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями является ключевым направлением реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных»». Полнота и актуальность данных ЕГРН положительно влияют на социально-экономическое развитие региона и его инвестиционный климат, а также обеспечивают защиту прав собственников недвижимости.