Консультация для будущих мам прошла в Купавинской больнице

Купавинская городская поликлиника провела теплую встречу для будущих матерей, приуроченную ко всероссийскому Дню беременных. Мероприятие, которое прошло в атмосфере домашнего уюта, собрало женщин, желающих обсудить важные вопросы и получить поддержку.

Приглашенные гости наслаждались душевным чаепитием, а также получили подарки и приятные сюрпризы. Программа встречи включала не только общение с акушерами, но и участие депутатов Богородского округа, представителей Церкви и творческих коллективов, что создало особую атмосферу праздника.

Организаторы стремились сделать так, чтобы каждая будущая мама почувствовала заботу и поддержку, находясь в стенах поликлиники. В формате доверительной беседы, участницы смогли задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы от специалистов, что способствовало созданию дружеской обстановки.

Кроме того, в рамках практикума «Легкая спина» проводились простые упражнения, направленные на снятие напряжения и улучшение самочувствия. В итоге, встреча достигла своей цели — наладить атмосферу доверия и взаимопонимания среди будущих матерей.