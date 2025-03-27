Консультации по защите прав потребителей провели в 15 МФЦ Подмосковья в марте

Сотрудники Роспотребнадзора в марте провели в 15 офисах МФЦ в Подмосковье бесплатные консультации по вопросам защиты прав потребителей. Чаще всего посетители интересовались темой оформления возврата товаров.

В течение месяца специалисты службы ответили на вопросы жителей Воскресенска, Истры, Коломны, Подольска, Серпухова, Щелкова, Солнечногорска, Ступина, Химок, а также Богородского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Дмитровского, Раменского и Сергиево-Посадского округов.

«Подобные консультации помогают определить самые насущные проблемы, с которыми сталкиваются потребители в разных сферах, и выработать четкие механизмы их решения», — пояснила МФЦ Московской области Галина Варганова.

Встречи приурочили ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечают 15 марта. В ближайшее время их проведут в Люберцах и Реутове.