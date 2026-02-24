Консультации по вопросам погребения пройдут в МФЦ Подмосковья

В офисах «Мои Документы» Московской области на этой неделе пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Жители смогут получить бесплатную консультацию в следующих МФЦ:

- 24 февраля, город Дмитров, микрорайон имени Владимира Махалина, дом 20; - 25 февраля, городской округ Ленинский, город Видное, улица Школьная, дом 77; - 26 февраля, город Наро-Фоминск, улица Полубоярова, дом 8; - 27 февраля, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169.

На консультациях чаще всего обсуждают правильное оформление удостоверений о захоронении, создание семейных (родовых) захоронений и получение разрешений на установку надмогильных сооружений.

Консультантов Центра мемориальных услуг можно будет найти по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по форменной одежде.