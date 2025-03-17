Консультации по вопросам мемориальных услуг пройдут еще в 5 округах Подмосковья

Специалисты Центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в пяти округах Подмосковья. Они пройдут в МФЦ в Зарайске, Кашире, Коломне, Ленинском округе и Королеве.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на консультациях жителям расскажут о получении социального пособия, оформлении удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений и оформлении документов на «Госуслугах».

Так, 17 марта консультация пройдет в МФЦ на Советской улице в Зарайске, 18 марта — на улице Ленина в Кашире, 19 марта — на Советской площади в Озерах, 20 марта на Сухановской улице в поселке Лопатино, 21 марта — на проспекте Космонавтов в Королеве.

«Найти консультантов Центра мемориальных услуг в можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды», — рассказали в ведомстве.