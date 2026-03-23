Консультации по уточнению границ земельных участков проведут в Подмосковье

Фото: Поселок для медиков появится в Богородском округе / Медиасток.рф

Специалисты Росреестра проведут в Подмосковье телефонную консультацию по вопросам уточнения границ земельных участков 25 марта. На ней расскажут об оформлении документов, как проверить, внесены ли данные в ЕГРН, и многое другое.

Уточнение границ — это важная процедура, направленная на приведение сведений Единого государственного реестра недвижимости в соответствие с фактическим местоположением участка. Это необходимо для распоряжения землей, строительства и защиты прав собственников.

«Актуальные сведения о границах земельного участка позволяют избежать земельных споров, обеспечивают защиту прав собственника и упрощают проведение сделок с недвижимостью. Уточнение границ земельных участков способствует формированию достоверных сведений в Едином государственном реестре недвижимости», — отметил Константин Погодин, и.о начальника территориального отдела № 4.

Обратиться на телефонную линию можно с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41.