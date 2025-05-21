Консультации по услугам ЖКХ провели в Богородском округе

Участниками встречи стали представители старшего поколения. Специалисты помогли пожилым людям разобраться в тонкостях и нюансах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель Богородского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Наталия Барзенко рассказала, как грамотно построить диалог с управляющей организацией и о том, какие льготы существуют при оплате услуг ЖКХ.

Людям пожилого возраста бывает проблематично отслеживать все изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, возникают вопросы и с платежными документами. Большое число обращений касались перехода на электронные платежки.

Консультацию провели в Центре объединения гражданских инициатив «Единые» Богородского округа.

Также жителям рассказали, куда обращаться в случае возникновения проблем, и дали свои рекомендации. Такие встречи будут проходить в Богородском округе регулярно.