Консультации по подготовке к сдаче ЕГЭ пройдут онлайн в Лобне

Рособрнадзор совместно с экспертами Федерального института педагогических исследований организуют серию онлайн-консультаций для школьников и педагогов Подмосковья с 14 по 25 октября. Эти вебинары направлены на предоставление актуальной информации о структуре и содержании контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2025 году.

Цель мероприятия — повышение результативности учащихся при сдаче ЕГЭ. В ходе вебинаров эксперты подробно расскажут о заданиях, на которые стоит обратить особое внимание при подготовке, а также дадут советы по избежанию распространенных ошибок. Участники узнают о методах эффективного использования доступных ресурсов для достижения максимально высоких результатов на экзаменах.

Всем желающим предоставляется возможность подключиться к прямому эфиру дистанционно, задать вопросы разработчикам КИМ и получить ответы в режиме реального времени. Это уникальная возможность для школьников и педагогов улучшить свои знания и подготовку к экзаменам, воспользовавшись советами профессионалов.

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